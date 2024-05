Média : "Comment Hebdo", un nouvel hebdomadaire pour renforcer le paysage médiatique

L'ancien patron du Magazine "Nouvel Horizon" et ancien membre de la Cena, Issa Sall, en est le directeur de Publication. Un magazine qui vient répondre aux questions du moment, "nous voulons avoir un grand journal d'information et de décryptage de l'information pour que les gens comprennent réellement ce qui se passe au lieu de rester à l'écume des vagues. C'est pourquoi, on l'a appelé "Comment". Qu'on comprenne les enjeux, les motivations...", a expliqué le directeur de Publication interpellé par Dakaractu.

Un projet longtemps mûri, nous explique le Dirpub, qui annonce également un site internet pour être plus moderne. " Le site va venir... si vous lisez l'édito tout a été dit. Ce sera un multimédia et non un hebdomadaire en papier uniquement. Il y a d'autres formes de communication comme le site internet, les réseaux sociaux... Il est évident que nous ferons une radio et une télévision en même temps", annonce-t-il.

Le choix des rédacteurs n'est pas fortuit car, dans ce premier numéro, on y retrouve des anciens de la presse écrite sénégalaise ." Ce sont eux qui ont accepté de venir commencer parce que ce n'est qu'un début. Un journal, ce n'est pas facile à faire, ça coûte énormément et nous on n'a pas les moyens d'entretenir une grande rédaction. Nous avons commencé tout doucement avec quelques jeunes journalistes (Ndiémé Faye) et les plus anciens, Oumar Diouf Fall, Cheikh Thiam. Mamadou Amar, ancien Red Chef de l'APS, ils sont expérimentés et peuvent encadrer les jeunes", affirme le doyen Issa Sall, ancien Directeur de Publication de Nouvel Horizon.

Quid des moyens? Le doyen révèle : " c'est nous de la rédaction, qui avons mis en commun nos moyens. Ce n'est rien d'autre, nous ne sommes pas riches... Nous avons deux motivations, notre vocation de faire du journalisme, c'est notre passion aussi et pour cela, on peut se sacrifier également, prendre un peu de nos économies pour mettre ça en commun et mutualiser nos efforts. Il n'est pas facile de démarrer une telle aventure; mais nous pensons que nous pourrons offrir quelque chose aux Sénégalais qui lisent parce que souvent, on dit des journalistes les plus âgés qu' ils quittent la presse et disparaissent. Nous nous sommes dit : "c'est notre passion de tous les jours... C'est ouvert à tout le monde..."