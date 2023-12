Me Saïd Larifou sur le renvoi de l’audience : «Il y a des considérations politiques qui ne sont pas de notre ressort…»

« Des arguments juridiques, embêtants »! C’est l’opinion avancée par Me Larifou, avocat de l’opposant Ousmane Sonko après le renvoi de l’audience en délibéré pour le 14 décembre 2023. L’audience de ce mardi était d’après l’avocat, une opportunité pour réaffirmer et opposer leurs arguments contre ceux de l’Etat du Sénégal qui, selon lui, « s’agrippe toujours sur cette décision de radiation purement politique qui ne sont pas de leur ressort ». Soulignant au passage « les irrégularités » notamment la « non notification de la décision de radiation », l’avocat, malgré ses regrets espère voir enfin son client être remis dans ses droits et d’être enfin de nouveau éligible.







Cheikh S. FALL