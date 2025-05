Me Oumar Youm sur le dossier Farba Ngom : « C’est une commande politique mise en œuvre par le parquet »

À la suite de ses confrères, Maître Oumar Youm a pris la parole lors de la conférence de presse du collectif d’avocats de Farba Ngom cet après-midi. Il a également dénoncé cette entreprise judiciaire contre le député-maire des Agnam : « La moindre chose qu’il faut, quand on appelle quelqu’un devant la justice, c’est de l’informer du pourquoi il est là », a indiqué d’emblée l’avocat, considérant que dans le dossier de son client, les faits manquent, ainsi que les indices, et que le droit est bafoué.



Dans cette affaire judiciaire, Maître Oumar Youm est convaincu qu’il s’agit « d’une commande politique qui est mise en œuvre par le parquet ». « Si demain, en l’état du dossier, Farba Ngom et Tahirou Sarr comparaissent devant un tribunal libre, impartial et indépendant, ils seront relaxés purement et simplement », a-t-il ajouté.



Dans ses propos, Maître Oumar Youm évoque les infractions qui sont retenues dans le dossier : « Farba est poursuivi pour escroquerie, complicité d’escroquerie et détournement de deniers publics. Au moins, pour l’escroquerie, il faut deux ou trois éléments. Où est le faux ayant permis de lever ces fonds dont on parle ? La manœuvre frauduleuse, l’usage de faux ? Qu’est-ce qui a permis à Farba Ngom et Tahirou Sarr, de concert, d’avoir l’argent dont on parle aussi ? Si l’un n’est ni comptable, ni ordonnateur de dépenses, comment ont-ils fait pour savoir qu’ils se sont emparés de ces deniers publics venant du trésor et, de plus, virés ? », s’interroge Maître Youm, estimant même que, s’agissant de blanchiment d’argent, les auteurs supposés ne peuvent pas s’adonner à des transactions traçables.