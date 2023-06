Me Madické Niang : « Vu ce qui s’est passé le 1er juin, tous les sénégalais doivent avoir honte ! »

Avec officiellement, une vingtaine de morts recensée parmi les manifestants et des milliards de dégâts matériels, les manifestations qui ont éclaté à partir du 1er juin dernier ne font pas honneur au Sénégal. C’est en tout cas l'avis de Me Madické Niang, ancien ministre et surtout ancien candidat à l’élection présidentielle de 2019, qui a saisi l’opportunité de la fête de Tabaski à la mosquée Massalikoul Jinaan, ce jeudi, pour rappeler les uns et les autres à la raison. Seul l’intérêt commun, doit prédominer, le tout dans un cadre apaisé avec un dialogue permanent. Il finira par dire que son message s’adresse à l’ensemble des Sénégalais, notamment aux acteurs politiques, quelles que puissent être leurs appartenances...