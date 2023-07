Me El H. Diouf sur sa candidature : « J’ai fait plusieurs stations de l’Etat avant tous les candidats de BBY ».

Le président du parti des travailleurs et du peuple (Ptp), Me El H. Diouf compte bien prendre part à la présidentielle de février 2024. Il a affiché, ce 18 juillet, son intention de briguer la magistrature suprême et croit avoir le meilleur profil que n’importe qui dans la coalition présidentielle.



« J’ai fait plusieurs stations de l’Etat avant tous les candidats de BBY. J’ai été ministre avant eux, j’ai été député aussi avant eux. », a déclaré l’avocat. Selon le candidat, l’Etat est composé de trois choses: l’exécutif, le législatif et le judiciaire et confie avoir expérimenté toutes ces stations.



« Je suis le seul à avoir fait les trois. J’ai été ministre pour l’exécutif, député pour le législatif et 34 ans de carrière d’avocat pour le judiciaire. », s’est-il targué. Me El H. Diouf entend toutefois inscrire son combat sous le registre de la sécurité en promettant de criminaliser les actes de vandalisme au Sénégal.