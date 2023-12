Me Ciré Clédor Ly après l’annulation de la radiation de Sonko : « Il ne peut pas y avoir de mensonge qui perdure… »

Selon la tête de file du pool des avocats de Ousmane Sonko, Me Ciré Clédor Ly, « cette radiation était purement abusive ». Donc, il fallait que le juge fasse preuve de responsabilité et d’intégrité pour donner raison à Ousmane Sonko en le réintégrant dans les listes électorales.



Me Ciré Clédor Ly se félicite comme ses autres confrères, de cette hauteur dont font montre ces magistrats qui selon lui, « sont des hommes de valeur, courageux et honnêtes ».



La robe noire d’inviter à délivrer le plus rapidement possible, les fiches de parrainages à Ousmane Sonko « qui doit, désormais participer à l’élection présidentielle prochaine après cette décision... »