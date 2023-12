Me Ciré Clédor Ly: « Nous irons au ministère de l’intérieur (…) et de tout cela nous en informerons le conseil constitutionnel »

Éconduits, cet après midi, à la direction générale des élections (Dge), l’avocat de Ousmane Sonko, Me Ciré Clédor Ly s’est exprimé lors d’une déclaration de presse sur le refus de son accès dans les locaux de l’institution publique. L’avocat qui avait accompagné le mandataire de Ousmane Sonko et l’huissier de justice pour signifier au Directeur de l’automatisation du fichier ainsi qu’au directeur de la Dge la décision de justice, n’a pas obtenu gain de cause. Ils ont poireauté à la devanture de la Dge de 14h 15 minutes à 17h 30 minutes. L’avocat qui faisait face à la presse dans les locaux de son cabinet sis à l’avenue Malick Sy a alerté la communauté nationale et internationale et entend se rendre dès demain au ministère de tutelle.



« On accompagnera Ayib Daffé. Nous irons au ministère de l’intérieur. Nous irons à la caisse des dépôts et consignations (Cdc). Chacun endossera ses responsabilités et de tout cela Ayib Daffé en informera le conseil constitutionnel. Il verra que ces obstructions c’est l’administration chargée de gérer les élections qui est en train de saboter ces élections pour quels motifs ils le font, ils le savent, parce que non seulement, ils ont des garanties mais qu’ils sachent que ce sont des garanties très éphémères mais aussi c’est parce qu’ils savent qu’ils sont dans l’impunité. Mais qu’ils savent que c’est une impunité éphémère. Tous ceux qui devraient être poursuivis le seront», a alerté le conseil de Ousmane Sonko qui a appelé la communauté internationale à envoyer dès à présent des observateurs pour venir s’enquérir de la situation quant à l’organisation d’élections libres, démocratiques et transparentes. Me Ciré Clédor a également invité la justice a prendre toutes ses responsabilités sur le refus d’appliquer une décision de justice pour rétablir Ousmane Sonko dans ces droits.