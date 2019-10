Me Augustin Senghor, président de la FSF : « Le bus de l’équipe nationale A est là depuis 15 ans… Nous avons acquis un nouveau bus de 50 places »

Les « Lions » de l’équipe nationale de football du Sénégal se déplaceront bientôt à bord d’un bus flambant neuf, dernière génération. Une annonce faite par le président de la fédération sénégalaise de football (FSF), Me Augustin Senghor en marge de l’inauguration du complexe sportif Youssoupha Ndiaye. Une remise à flot du parc automobile de la FSF qui en avait bien besoin selon Me Senghor…



« Nous annonçons la remise des clés pour une demi-douzaine de véhicules, partant d’un nouveau bus, parce que le bus de l’équipe nationale A nous l’avons trouvé sur place, il est là depuis 2005. 15 ans après il était temps de le changer. Nous avons acquis un autre bus de 50 places avec des toilettes et tout le confort optionnel. Nous avons aussi acquis des minibus pour le transport de nos équipes et de nos invités de l’aéroport aux différents endroits dans le pays. Mais aussi des véhicules de liaison pour le transport du personnel qui gère nos deux centres (Toubab Dialaw et Guéréo.)