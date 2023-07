Me Aïssata Tall Sall à l’occasion de la célébration de la fête nationale française : « Notre relation dans les circonstances heureuses comme malheureuses ne s’est jamais démentie »

Venue assister à la fête nationale de la France célébrée le 14 juillet de chaque année, Me Aïssata Tall Sall a rappelé devant l’ambassadeur Philippe Lalliot le renforcement des relations historiques entre les deux pays. La France et le Sénégal, c’est une longue histoire. Des liens culturels, humains et parfois même dans la tragédie des guerres de toutes sortes, le Sénégal et la France ont toujours fait preuve de résistance. « Les liens que nous partageons reposent sur des valeurs que nous portons et propageons pour l’intérêt de nos communautés », a déclaré la ministre des affaires étrangères et des sénégalais de l’extérieur qui se félicite dans la foulée de cette approche originale visible à travers le cinquième séminaire gouvernemental qui constitue une occasion de revisiter les coopérations entre le Sénégal et la France.



La France dispose au Sénégal du plus grand stock d’investissements avec 2,3 milliards d’euros. Me Aïssata Tall Sall se félicite de cette confiance mutuelle entre les deux pays qui ne fera que gagner du terrain.