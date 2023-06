Me Abdinard Ndiaye, avocat de Sonko : « Seul le tribunal est habilité à décerner un mandat d’arrêt ou d’emmener mais il ne l’a pas notifié »

Les avocats du leader de Pastef sont furieux contre cette décision. Face à la presse, Abdinard Ndiaye a manifesté sa déception et sa désolation de cette sentence qu’il considère comme un affaissement de la justice.



« C’est une déception, une honte et un étonnement que nous avons suite à cette condamnation. Le tribunal a rejeté la thèse du viol et des menaces de mort. Depuis deux ans, ces accusations fallacieuses ont causé la mort d’une vingtaine de personnes. Leur objectif c’est de le priver de candidature. Cette décision n’est pas juridiquement soutenable et est infondée. Seul le tribunal est habilité à décerner un mandat d’arrêt ou d’emmener mais il ne l’a pas notifié. Ils savent que l’arrêter c’est créer le chaos dans le pays. C’est regrettable pour notre justice », fait-il savoir.



Cependant il prévient que « si Adji Sarr pense qu’elle va s’en sortir, elle se leurre parce que nous n’allons pas laisser l’affaire », prévient l’avocat.