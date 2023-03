Mbour : les amazones du Dage du ministère des finances à la Mac et chez les enfants de la maison vivre ensemble pour réduire leurs souffrances

Dans le cadre du 08 mars, les souteneuses du Dage du ministère des finances, le responsable Apériste Abdou Lahad Sarr, ont voulu rompre avec le folklore noté parfois dans la célébration de la journée. Accompagnées de leur mentor, ces dernières se sont rendues à la Mac de Mbour et à la maison vivre ensemble où des enfants sans famille sont logés et nourris pour apporter leur soutien.

« Certes même si cette journée est dédiée aux droits des femmes, mes sœurs ont voulu faire du social mais une façon aussi de rompre ou de limiter le côté folklorique, c'est pourquoi nous sommes ici à la Mac et nous irons après à la maison vivre ensemble. Là-bas aussi nous avons voulu être auprès de nos neveux qui ont besoin de nous », a dit Abdou Lahad Sarr.

Dans la soirée de ce samedi 11, ces femmes et leur mentor ont fait une mobilisation exceptionnelle pour, disent ils, remobiliser les troupes et préparer les échéances présidentielles de 2024, bref pour reconduction du Président Macky Sall pour un second quinquennat...