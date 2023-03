Mbour/ Une descente de la police à Sinthiou Mbadane Peulh vire au drame: Un habitant perd la vie après des coups de feu...

Situé à 7 km de Mbour, le village de Sinthiou Mbadane Peulh est en effervescence et la population réclame justice.

Une opération de sécurisation de la Police ayant mal tourné aurait causé la mort d’un des habitants de cette localité située dans le département de Mbour.

En effet, selon le collectif des populations qui s'adressait à la presse ce lundi 13 mars 2023, des policiers non identifiés, ont pris d'assaut la demeure d’un certain Hadji Ka, plus connu sous le nom de Maodo le dimanche 8 janvier dernier sans pour autant spécifier le motif. Selon Assane Ndiaye, porte-parole du collectif qui s’adressait à la presse, des coups de feu ont retenti et le sieur Ka en est sorti malheureusement avec des blessures. Évacué à l’hôpital, il succombe vraisemblablement à ses blessures.

La victime laisse derrière elle deux enfants de 5 et 10 ans.

Assane Ndiaye d’ajouter que Sinthiou Mbadane Peulh est une zone de compétence de la Gendarmerie, ce qui rend plus difficile la pillule à avaler. Le collectif demande justice pour cette nouvelle bourde de nos forces de l’ordre. La victime serait liée à une supposée affaire de trafic de chanvre indien, ce que le collectif a tenu à nier.

Dakaractu Mbour a saisi les autorités policières qui promettent de revenir sur cette affaire incessamment avec leur version des faits..