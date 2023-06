Mbour/Série de manifestations : Ousmane Kane, Consultant international, expert en défense et Sécurité, fonctionnaire aux Nations Unies avertit : "Le Sénégal est en danger!"

Se prononçant sur la situation du pays avec les récentes manifestations, le leader du mouvement Union sacrée du Sénégal, Ousmane Kane, n'a pas mis de gants pour dénoncer ces actes de vandalisme et de saccage. À l'en croire, "toutes les forces vives de la nation doivent se lever pour faire bloc face aux différentes menaces qui nous guettent. "Notre pays vient de connaître des manifestations sans précédent, qui ont causé des pertes en vies humaines, des dégâts matériels et des dommages très importants sur notre économie.



En plus des traumatismes subis par des millions de sénégalais dans ce climat de violence et d'incertitude". Ousmane Kane se désole de la tournure des incidents. Car, selon lui," ces incidents ont ecorné l'image de notre pays, car jusqu'ici, cité en exemple sur le continent Africain pour sa culture de paix et de cohésion sociale son héritage culturel, son multipartisme, et ses alternance politique réussi jusqu'ici".



En effet, ce mouvement se veut non partisan et rassemble des sénégalais de tous bords partageant des valeurs communes et la détermination de trouver des solutions à la cohésion et à la paix. "Nous avons aujourd'hui la lourde responsabilité de protéger l'héritage de paix et d'unité nationale que nos ancêtres et pères fondateurs nous ont légués et que nous transmettons à notre tour à notre génération future. Aujourd'hui plus que jamais, nous devons nous devons de nous mobiliser tous pour protéger ce que le Sénégal a de plus cher, à savoir la paix, la cohésion sociale et l'unité nationale".



Pour lui, il est extrêmement urgent que toutes les forces vives de la nation se mettent ensemble pour trouver une solution à cette crise...