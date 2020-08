Mbour / Réunion d'urgence sur la Covid-19 : Le président de l'Odcav propose la fermeture durant un mois, des régions de Thiès, Diourbel, Dakar et Ziguinchor.

Interpellé par le préfet de Mbour sur la situation jugée très grave de la pandémie de la Covid19 dans la commune, le président de l'Odcav a proposé une batterie de propositions pour lutter contre la pandémie. Parmi ces propositions, la plus urgente selon Pape Mbodj (président de l'Odcav de Mbour), reste la fermeture des régions les plus touchées (Dakar, Thiès, Diourbel et Ziguinchor).



"À la suite de la communication du Ministre de l'intérieur sur la situation de la pandémie, nous avons estimé que les 4 régions les plus touchées (Dakar, Thiès, Diourbel, Ziguinchor) devaient faire l'objet d'un bouclage avec des mesures fortes pour dresser un cordon sanitaire sur un mois au moins. Cette mesure devra être évaluée au bout, pour mesurer sa portée sur le respect des mesures barrières.



En ce qui concerne l'Odcav, nous sommes dans les dispositions d'élaborer des plans programmes pour les 409 ASC réparties dans 33 Zones dans les 15 Communes sur les 16 dans lesquelles l'Odcav est présente.



Ces programmes pourront être supervisés par une équipe de suivi-évaluation composée de l'administration et des acteurs communautaires. Il est évident que sans activités, les structures de Navétanes ne pourront pas financer ces programmes. Dès lors, il est sollicité le financement de ces activités par les subventions initialement prévues dans les budgets des communes.



En outre, l'Oncav et le ministère de la santé vont mettre en place une cellule nationale de sensibilisation sur la pandémie. Le lancement est prévu le 18 Août à Dakar. Des équipes de sensibilisation communautaire seront déployées sur l'étendue du territoire national", a ajouté Pape Mbodj, le président de l'Odcav de Mbour...