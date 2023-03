Mbour - Présidentielle 2024 / Me Moussa Diop écarte Khalifa Sall et Karim Wade : « Je suis contre leur amnistie, c’est clair, ils sont inéligibles! »

L’ancien Directeur Général de « Dakar Dem Dikk », Me Moussa Diop, va aussi tenter sa chance pour la Présidentielle de 2024. Il l’a annoncé lors de sa tournée « Ndiatigué tour » qu’il effectue et qui l’a conduit à Mbour hier Samedi 11 Mars 2023.



Concernant cette Présidentielle d’ailleurs, il a annoncé qu’il était contre la candidature de Khalifa Sall et Karim Wade, inéligibles selon lui et celle aussi de Macky Sall.



« Je suis ici aujourd'hui pour rendre visite à notre Ndiatigué et dans le cadre de la préparation de la Présidentielle qui aura lieu le 25 Février 2024. Il est normal que nous implantons notre base, j’ai été au service des sénégalais et ayant fait peu de politique et au moment où mon grand frère Macky Sall ayant fait ces deux « raakas », que chacun puisse déposer sa candidature pour briguer la magistrature suprême. J’ai respecté mon engagement à l’accompagner dans le « Macky 2012 » mais aussi pour son deuxième et dernier mandat comme il l’a écrit dans un livre à la page 65. Et une chose qu’il a aussi combattue en 2012. Donc une fois qu’il a terminé, c’est normal que l’on trouve quelqu’un c’est ce qu’on appelle la continuité de l’État... »



Me Moussa Diop de poursuivre. « Ce qui est cocasse dans ce pays, c’est que les sénégalais oublient très vite. Khalifa et Karim ont été condamnés pour rappel, pour détournement et escroquerie sur des deniers publics. Dans toutes ces affaires, c’est la loi sénégalaise qui s’applique. Mais comment voulez-vous qu’on les fasse revenir pour leur confier à nouveau des deniers. Je suis contre l’amnistie de ces personnes. Je les respecte beaucoup, mais je suis contre leur amnistie, c’est une question de logique. C’est clair, ils sont inéligibles, maintenant la grande vadrouille a commencé. On sait qu’il y a des négociations sous table ; le « Wallu », je leur demande de se prononcer et d’arrêter les protocoles de dessous de table », a-t-il attaqué.



Sur le parrainage qui va sans nul doute constituer un frein à l'ambition de beaucoup de candidats, Me Moussa Diop de le fustiger. « Vous savez, la cour de justice de la CEDEAO a clairement dit que ce parrainage n’est pas conforme à la loi et à la constitution. Mais l’État s’entête. Pourquoi faire partie de la communauté si le Sénégal refuse d’appliquer les décisions prises par la CEDEAO. C’est un problème. J’ai commis un crime politique de lèse majesté en disant que je m'opposerais à un troisième mandat. Je n’ai pas attendu d’être défenestré pour faire du « mer-ngembou ». Ceux qui sont avec le Président aujourd’hui doivent se regarder dans un miroir et avoir une honte colossale. J’ai préféré perdre mes cinq millions de salaire et je suis quelqu’un qui a son métier et quand il s’agit de dire la vérité je suis quelqu’un de constant ».