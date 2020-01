Mbour / Permis numérisés : Une nouvelle unité mobile... Les chauffeurs applaudissent...

Sous l'impulsion du ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement, El Hadj Oumar Youm par le biais de son DAGE, Abdou Lahad Sarr, a mis en place une unité mobile pour la délivrance des permis de conduire numérisés. Une donne qui vient à son heure selon les bénéficiaires, d’autant que les chauffeurs qui se rendaient à Fatick, Thiès et Dakar, vont gagner du temps et de l’argent ... "Mbour est une grande ville, raison pour laquelle, la décision du ministre des infrastructures, des transports et du désenclavement El Hadj Oumar Youm est légitime. D'ailleurs, il était prévu pour une semaine mais, nous allons voir avec le ministre comment s'organiser pour que l'unité mobile reste pour un mois", a dit Abdou Lahad Sarr, Dage du ministre des transports... (Vidéo)