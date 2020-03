Mbour : Le président du Conseil départemental décaisse 5 millions pour lutter contre le covid-19 et interpelle les maires.

Le président du Conseil départemental Saliou Samb ne veut pas être en reste par rapport à l'élan de solidarité nationale. Selon le président Saliou Samb, le covid-19 exige une solidarité et le respect des règles édictées. Raison pour laquelle ce dernier a décaissé sur les fonds du Conseil la somme de 3 millions, plus une contribution personnelle de 2 millions. D’ailleurs, l'ancien président du Stade de Mbour invite les maires à soutenir les structures de santé. Il a, pour finir, demandé aux élèves et étudiants de rester chez eux.