Mbour : "Je me sens honoré de voir tous les responsables autour de ma petite personne, venir répondre à l'appel!" (Saliou Samb)

Parrain de la finale de la zone b1, le président du Conseil départemental de Mbour, Serigne Saliou Samb, a réussi le pari le plus coriace en ces temps qui courent, à savoir réunir presque tous les responsables politiques du camp présidentiel.

"Je me sens encouragé par ce geste, de faire de moi le parrain de cette finale. À travers le sport, je peux aller sair les jeunes, agir avec la jeunesse de Mbour. Une jeunesse adorable, qui mérite d'être aidée à se prendre en charge. Et seul le sport est le vecteur qui permettrait ce rapprochement..", dira le président du Conseil départemental de Mbour. Par ailleurs, le responsable apériste n'a pas caché sa satisfaction de voir ses camarades de parti derrière lui pour l'accompagner. "Je me sens honoré quand je vois tous les responsables du département de Mbour autour de ma petite personne, qui ont répondu à l'appel. Au delà de la politique nous devons assainir nos relations comme le faisaient nos parents. Je remercie El Hadj Oumar Youm, coordonnateur départemental de l'Apr, ministre des forces armées et Abdou Lahad Sarr, DAGE du MFB.