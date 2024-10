Mbour/Immigration irrégulière : "La base connaît mieux ce qui se passe que le sommet " (Modou Diagne, CILMI)

Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique, M. Jean Baptiste Tine procédera à l'installation officielle du Comité Départemental de lutte contre la migration irrégulière de Mbour, ce mardi 1 octobre 2024 à partir de 15h à la mairie de Mbour.

Le comité départemental de Mbour sera composé du Préfet du département, des services déconcentrés de l’État, des représentants des collectivités territoriales, de la société civile ( femmes, jeunesse), des religieux, des acteurs de la pêche et des migrants.

Le département de Mbour a été choisi pour la création du premier comité départemental avant l'installation de ceux des autres départements du Sénégal et des comités régionaux.

Ces comités départementaux et régionaux seront sous la houlette du Comité Interministériel de Lutte Contre la Migration Irrégulière (CILMI) dirigé par le Contrôleur Général de Police Modou Diagne : Secrétaire Permanent du CILMI.

Le Comité Interministériel de Lutte Contre la Migration Irrégulière) a été mise en place sous l’égide du Ministère de l’intérieur et de la Sécurité Publique pour réfléchir et élaborer la stratégie nationale et le plan opérationnel de lutte contre la migration irrégulière, mais aussi et surtout de suivre leur mise en œuvre en rapport avec toutes les entités concernées.

Entres autres missions, le CILMI aura à -Renforcer les dispositifs sécuritaires aux frontières afin de contenir les flux migratoires tout en sensibilisant

-Multiplier les expériences locales de sensibilisation, afin de lutter efficacement contre ce fleau.

-Surveiller de manière étroite tous les sites reconnus comme des points d’embarquement

-Partager des renseignements avec les autres forces de défense et de sécurité pour une bonne coordination dans la lutte contre ce phénomène très complexe…

Planifier et élaborer la stratégie nationale et le plan opérationnel de lutte contre l’émigration clandestine et suivre leur mise en œuvre en rapport avec toutes les entités concernées.

-Renforcer la coopération internationale et les partenariats mondiaux pour des migrations sûres, ordonnées et régulières….