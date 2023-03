Les femmes de Pastef à l'image des autres femmes ont célébré la journée du 08 mars. Ces dernières ont vivement dénoncé à ce qu'elles qualifient d'archarnement sur les femmes de Sonko tout en demandant la libération de leurs consœurs emprisonnées. "Nous célébrons la femme mais en célébrant la femme nous pensons à nos consœurs qui nous ont quittés et ceux qui croupissent en prison. Sur ce, nous la célébrons avec le coeur meurtri. Nous demandons la libération de notre consœur Ami Dia dite Nadine injustement emprisonnée. Il y a tellement plus de choses à faire dans ce pays que de s'acharner sur les femmes de Pastef...", a souligné Félicitée Bibia Sarr, responsable départemental des femmes de Pastef.

L'opposition dans ce pays est opprimée. La tyrannie et la dictature doivent être combattues! (Bassirou Diomaye Faye)

Le secrétaire général de Pastef est revenu sur les questions de l'heure. Selon ce dernier, l'opposition est opprimée dans ce pays .Si l'on se fie à ses propos, seule la lutte libère et du coup, la marche prévue est inévitable et la dictature du Président Macky Sall doit cesser. "Nous marchons pour dénoncer la justice à deux vitesses, arrêter la sélection politique... Il faut que Macky Sall comprenne que tant qu'il y aura injustice, dictature et tyrannie, il y aura de la résistance", fulmine Bassirou Faye.

Pour conclure, le coordinateur départemental Mamadou Lamine Diaité de revenir sur les marches prévues dans le département pour ce 14 et 16 mars.

Mbour : "Il y a tellement de choses à faire dans ce pays plutôt que de s'acharner sur les femmes de Pastef... Nous demandons la libération de Ami Dia dite Nadine!" (Félicité Bibia Sarr, coordonnatrice départemental de Pastef)