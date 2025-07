Mbour – 28 personnes interpellées dans une affaire liée à QNET : un système aux allures de pyramide commerciale



Le poste de police de Mbour a procédé à une vaste opération ayant conduit à l’interpellation de 28 personnes, suspectées d’être impliquées dans une activité douteuse liée à l’entreprise QNET, souvent critiquée pour ses méthodes assimilables à un système pyramidal.





Profil des personnes interpellées :

• 26 Sénégalais

• 1 Comorien

• 1 Gambien



Parmi eux, 13 femmes et 15 hommes, tous déclarant avoir été invités à une formation QNET à Mbour, dans le quartier Médine.





Une formation suspecte et des versements douteux



Selon les premiers éléments de l’enquête, les participants affirment avoir été séduits par des promesses d’emplois faciles et de gains rapides. Certains ont même versé de l’argent pour l’achat de prétendus produits en ligne, dans le cadre d’une activité de « vente directe ». Ces démarches s’apparentent à des techniques de recrutement en chaîne, caractéristiques des systèmes pyramidaux, interdits par la législation sénégalaise.





Une cible privilégiée : les jeunes en quête d’avenir



L’enquête révèle que la structure cible principalement des jeunes sans emploi, leur promettant une ascension sociale fictive, à condition de convaincre d’autres personnes de « rejoindre l’activité ». Des plaintes fréquentes de parents et proches ont été enregistrées par les autorités locales, inquiets du conditionnement mental et de l’exploitation financière subis par les victimes.





Deux présumés responsables déférés



Parmi les 28 personnes arrêtées, deux individus se présentant comme agents de QNET ont été déférés devant le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Mbour. L’un d’eux résidait au quartier Médine et serait un pilier local du réseau.