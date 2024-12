Mauvais sort et vidéos intimes : une affaire rocambolesque mêlant amour, mysticisme et cybercriminalité secoue le Tribunal de Dakar

Hier, la salle d’audience du Tribunal des flagrants délits de Dakar a été le théâtre d’une affaire aussi sulfureuse qu’inattendue . L’Observateur a rapporté dans ses colonnes une histoire digne d’un scénario de film : Racky Diaw, 44 ans, accuse son jeune amant Fodé Ndiaye, 27 ans, d’avoir usé de charlatanisme pour l’ensorceler, soutirer son fonds de commerce, et finalement ruiner son mariage. Retour sur ce procès aussi captivant qu’intrigant.



De la dévotion au désir



Tout commence en 2022, lors de la Ziarra générale de Tivaouane. Racky Diaw croise la route de Fodé Ndiaye, un jeune guide spirituel officiant au mausolée de Serigne Ababacar Sy. Selon les déclarations de la plaignante, le jeune homme aurait, sous prétexte de l’aider à raffermir son couple par des prières et des rituels mystiques, pris un contrôle insidieux sur sa vie. Amulettes, bains mystiques et appels répétés auraient progressivement transformé une femme mariée en amante soumise.



“Je ne pouvais rien lui refuser”, confie Racky Diaw, évoquant une emprise totale. Sous l’influence de Fodé, elle lui aurait même confié la gestion de sa supérette, un commerce florissant d’une valeur de 7 millions de francs CFA, que ce dernier a liquidée avant de disparaître.



Quand l’idylle vire au cauchemar





Mais l’histoire prend un virage plus sombre lorsque Fodé découvre que Racky entretient une liaison avec un homme établi à l’étranger. Animé par un sentiment de vengeance, il pirate le compte WhatsApp de sa maîtresse et envoie les discussions compromettantes à son époux. Les secrets de Racky, désormais dévoilés, provoquent une onde de choc dans son foyer. Face à cette humiliation publique, elle décide de porter l’affaire en justice.







La défense de Fodé Ndiaye







À la barre, le prévenu réfute catégoriquement les accusations de charlatanisme et d’escroquerie. Selon lui, Racky Diaw aurait été l’instigatrice de leur relation. “Elle m’a promis de me faire voyager à l’étranger”, se défend-il. Il affirme que la cession de la boutique était un acte volontaire de la plaignante, incapable de tenir ses promesses de voyage.







Fodé dépeint également une relation tumultueuse, marquée par des tensions grandissantes après qu’il lui a présenté sa nouvelle compagne. “C’est à partir de ce moment qu’elle a changé de comportement et commencé à m’accuser”, argue-t-il.







Un verdict mi-figue, mi-raisin







Malgré les tentatives de la défense pour minimiser les charges, le tribunal a jugé les faits graves et constants. Condamnant fermement les actes de collecte illicite de données personnelles et d’accès frauduleux à un système informatique, le parquet a requis un an de prison ferme contre Fodé Ndiaye. Le verdict final ? Un an de prison dont six mois ferme.







Une affaire symptomatique d’un malaise sociétal







Cette affaire met en lumière des enjeux complexes, entre pouvoir mystique supposé, manipulation émotionnelle et technologies mal utilisées. Comme le souligne L’Observateur, ce procès reflète un mélange explosif de croyances religieuses, d’ambitions personnelles et de passions destructrices.







Alors que Fodé Ndiaye entame sa peine, Racky Diaw tente de recoller les morceaux de sa vie brisée. Mais une question demeure : dans cette tragédie moderne, où finit la magie et où commence la manipulation ?