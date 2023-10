Mauritanie: manifestation de solidarité avec les Palestiniens

Plusieurs centaines de Mauritaniens ont manifesté vendredi à Nouakchott en solidarité avec les Palestiniens et ont appelé l'ONU à protéger ces derniers, a constaté un correspondant de l'AFP.



Les manifestants, en majorité des femmes et des jeunes, ont quitté la grande mosquée dite "Saoudienne" dans le centre de la capitale pour se rassembler devant le siège de la représentation de l'ONU, drapeaux palestiniens et mauritaniens à la main.



"Votre responsabilité n'est pas de constater les dégâts, c'est d'arrêter le massacre et punir le coupable", a déclaré un porte-parole s'adressant à la foule que la police a tenue à distance.



Des manifestants brandissaient des pancartes appelant à "l'arrêt du génocide", à la "protection des civils" ou au "jugement des criminels sionistes".



Dans la matinée, plusieurs partis ont organisé des rassemblements simultanés devant les ambassades de France, des Etats-Unis, du Royaume-Uni et d'Allemagne, des pays qui ont exprimé un fort soutien à Israël après l'attaque du Hamas perpétrée le 7 octobre.



Les dirigeants des partis ont remis aux chefs de mission des lettres leur rappelant "leurs responsabilités dans ce qui se passe à Gaza" et dénonçant leur "soutien à l'agresseur", a déclaré à l'AFP l'un de leur porte-parole, Cheikh Seyidi.



Le gouvernement mauritanien a décrété cette semaine trois jours de deuil national après la frappe meurtrière dont Israël et le Hamas palestinien se rejettent la responsabilité contre un hôpital dans la bande de Gaza. Il a appelé la communauté internationale à imposer un arrêt "immédiat" de ce qu'il a appelé "un génocide".



Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a exprimé sa "douleur" pour le peuple "palestinien frère". Des étudiants ont manifesté mercredi devant l'ambassade des Etats-Unis.



La Mauritanie, république islamique de 4,5 millions d'habitants, a rompu en 2009 les relations diplomatiques établies en 1999 avec Israël. Elle avait été citée en 2020 comme un des pays arabes proches de normaliser ses relations avec Israël à la suite des Emirats arabes unis et de Bahreïn.