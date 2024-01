Match inaugural de la CAN 2024 : Victoire sans éclat de la Côte d'Ivoire qui l'emporte sur la Guinée-Bissau

La Côte d'Ivoire a remporté une victoire (2-0) peu convaincante, sur la Guinée-Bissau au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, ce samedi 13 janvier, lors du match d'ouverture de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations.

Une victoire poussive acquise grâce aux buts marqués par Seko Fofana et Jean-Philippe Krasso. Les Éléphants prennent la tête du groupe A et mettent la pression sur leurs adversaires à savoir le Nigeria et la Guinée équatoriale.

Il est bien de souligner que les ivoiriens, qui restent invaincus lors de leur douze derniers matches d'ouverture de la phase finale de la CAN, ont assuré le strict minimum dans un match qui s'est déroulé sur un faux rythme.