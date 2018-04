Match de gala SJAG/ANPS (0-1) : Les "Lions" de la presse ont régalé Banjul

Des journalistes s'affrontaient, avec d'un côté des sénégalais et de l'autre des gambiens. Victoire des "Lions" 1 à 0 face aux "Scorpions" de la presse gambienne. Des sourires, du spectacle (1-0) et un beau "succès populaire" des poulains de Amedine Giresse Sy.

Les journalistes sénégalais, gambiens et leurs amis ont réussi leur défi, samedi, à Youndoum Hôtel-Football de Banjul, en Gambie.

0-0 à la mi-temps, 1-0 à la fin : pas de doute, on assistait bien à un match de gala. Et ce sont les "Anpsiens", "en pleine préparation du Mondial-2018", faudra-t-il le rappeler, qui se sont imposés face aux hommes de Moussa Sisse, président de Sports journalists' association of The Gambia (Sjag).

Bamba Diagne, journaliste de Dakaractu a marqué pour l’Anps. Moustapha Sadio de la RTS était là pour l'alimenter en ballons de qualité. Et Moussa Sisse se fait voler la vedette par Amedine Giresse Sy, en déplacement en Gambie...