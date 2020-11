Matar Ba (ministre des sports) : « Les primes de 2008 à 2020 seront payées à tous les athlètes »

Le problème des primes pour les athlètes du Sénégal est désormais résolu. C'est lors de la cérémonie de l'installation du comité directeur de la Fédération Sénégalaise de Boxe et Disciplines Associées (FSBDA) et celui de la Fédération Sénégalaise de Golf (FSG), que le ministre des Sports Matar Ba en a fait l'annonce. « Nous avons pris la décision de payer l'ensemble des primes de 2008 à 2020 pour qu'il n'y ait plus de retard des primes de nos athlètes ».



D'après lui, il est impossible de pouvoir atteindre les objectifs que son ministère a assignés au président Sène sans mettre les athlètes dans de bonnes conditions.