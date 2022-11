Massification l'AFP : Moustapha Niasse offre 50.000 cartes de membre aux nouveaux adhérents...

À l'occasion des causeries du mois de l'AFP, qui ont débuté ce samedi 19 novembre 2022 au siège du parti à Sacré-Cœur, le secrétaire général du parti Moustapha Niasse relance l'animation et la massification du parti tout en promettant de mettre gratuitement sur la table, un lot de 50.000 cartes de membre destinées aux nouveaux militants qui veulent adhérer au parti.

Selon lui, si on vend la carte à 100 f ou 300f, il se pourrait qu'un militant de l'AFP veuille adhérer mais sans pour autant avoir les moyens d'acheter une carte, c'est pourquoi : « j'ai décidé de mettre sur la table un lot de 50 000 cartes à destination des militants, qu'on va distribuer gratuitement, sans intérêt ni clanisme... », a-t-il déclaré.

Il conclura en précisant que "la distribution de ces cartes offertes se fera par commission et le détenteur de la carte sera un vrai militant ou militante de l'AFP, et son nom et le numéro de sa carte d'électeur seront répertoriés dans nos registre