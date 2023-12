Massaly remet 20 millions FCFA à "Jappo And liguey", trois billets pour La Mecque, une motopompe aux femmes de "Wango" et tacle Barth

Dans le cadre de ses activités un "Week-end, un quartier", le leader du parti Union pour une Nouvelle République (UNR), Mouhamed Lamine Massaly vient de concrétiser ses promesses de financer les femmes de la cité du rail à hauteur de 200 millions FCFA sans exception aucune et dans tous les quartiers. Pour preuve, Mouhamed Lamine Massaly a remis au groupement de femmes "Jappo and Ligeey" un financement liquide de 20 millions FCFA. En plus de cela il a remis une motopompe pour un puits aux habitants du quartier "Wango" qui l’avaient sollicités. Cerise sur le gâteau : Massaly a octroyé 3 billets pour La Mecque pour la Oumra aux défenseurs du président de la République dans les réseaux sociaux et dans les groupes Whatsapp. Suffisant pour dire tout l'engagement du leader de UNR/BBY pour appuyer les populations de la cité du rail et le candidat de BBY, Amadou Bâ pour la présidentielle 2024. "Nous avons tenu parole. Par rapport à ces financements, nous avons décidé de laisser une marge de six mois aux groupements bénéficiaires afin de leur donner le temps, la latitude et en toute tranquillité de travailler pour pouvoir payer sans pression", déclare Massaly. Qui ne compte pas s'en arrêter là. En effet, il prévoit d'organiser un grand Forum sur l’emploi et l’émigration clandestine pour sensibiliser les jeunes et les accompagner dans la formation. Par ailleurs, il annoncé le ralliement de plusieurs membres de l'ex parti Pastef dans la cité du rail. Massaly s'en est également pris au maire de Dakar, Barthélémy Diaz suite à sa récente sortie et aux trois maires des communes de Thiès. Concluant, Mouhamed Lamine Massaly a invité les leaders de la mouvance présidentielle à faire bloc comme un seul homme pour remporter ensemble la bataille de 2024.