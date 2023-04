Massacre de Boffa Bayotte : condamnés à perpétuité, René Capin Bassène et Cie seront rejugés le 19 mai prochain.

L'affaire du massacre des coupeurs de bois dans la forêt de Boffa Bayotte refait surface. En effet, le procès en appel de cette tuerie est programmé pour le 19 mai prochain. Le journaliste René Capin Bassène, l’ancien agent de La Poste Omar Ampoi Bodian et les autres accusés qui avaient été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité par la chambre criminelle de Ziguinchor, vont tous comparaître sauf le chef de guerre rebelle de Kassolole, César Atoute Badiate.



Le 6 janvier 2018, 14 coupeurs de bois avaient été sauvagement tués dans la forêt classée de la Casamance, précisément à Boffa Bayotte. Un massacre qui avait choqué à l’époque tout le pays, notamment les populations de la région du Sud. Poursuivis dans cette tuerie, César Atoute Badiate, René Bassène, et Oumar Ampoï Bodian, présenté comme un membre du mouvement indépendantiste MFDC, ont tous les trois été condamnés, le 13 juin 2022, à la prison à perpétuité par le tribunal de grande instance de Ziguinchor. Ces derniers étaient poursuivis pour 14 chefs d’inculpation dont association de malfaiteurs, participation à un mouvement insurrectionnel et complicité d’assassinat. Deux (2) autres accusés dans ce dossier avaient écopé d’une peine de six (6) mois de prison avec sursis pour détention d’armes sans autorisation. Dix (10) autres mis en cause avaient bénéficié d’un acquittement après plus de cinq (5) ans de détention.



Me Ciré Clédor Ly, un des avocats de la défense avait regretté une décision surprenante teintée d’une coloration politique et avait indiqué avoir fait appel.



Jugé par contumace, le chef rebelle, César Atoute Badiate avait été frappé par un mandat d’arrêt international.