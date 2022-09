Marseille : Bamba Dieng de retour à l'entraînement collectif...

Après un mercato fort bien mouvementé avec son transfert avorté à Nice, en plus d'une présaison tronquée par sa brutale mise à l'écart du groupe de performance par le nouvel entraîneur de l'OM, Igor Tudor, Bamba fait son retour.



L'attaquant sénégalais s'est normalement entraîné ce vendredi avec l'équipe première. Un retour aux affaires après une période de doutes et d'incertitudes. Seulement le jeune champion d'Afrique devra se donner à fond et espérer intégrer les plans de Tudor comme annoncé par le président du club phocéen, Pablo Longoria.



Suite à son revers contre Tottenham (2-0) en phase de poules de Ligue des champions, l'OM recevra Lille ce samedi pour le compte de la 7ème journée de Ligue 1. Une occasion de revoir Bamba Dieng rejouer pour le club phocéen...