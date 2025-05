Marché de l’Uemoa: Quatre jours Après les 196 milliards levés, le Sénégal emprunte encore ce vendredi 66 milliards de FCfa dont plus de 40 venant de la Côte d’Ivoire

Le Sénégal a de nouveau engrangé 66 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics de l’UEMOA ce vendredi 30 mai 2025, après une émission visée de plus de 84 milliards de francs CFA. Cette opération intervient seulement quatre jours après celle des 196 milliards de FCFA, qui avait battu les records des 5 et 16 mai derniers.



En effet, après une mise en adjudication de 65 milliards de francs CFA (montant proposé par les investisseurs), le taux de couverture du montant mis en adjudication par les soumissions retenues s'est établi à 101,66 %. La maturité est de trois ans et le taux d’intérêt est fixé à 6,30 %.