Marche contre la violence scolaire : L’Inspection d’académie de Dakar et les élèves ensemble pour un climat apaisé.

Une grande mobilisation a été organisée ce mercredi matin, par l’inspection d’académie de Dakar, entre l’esplanade de la place de la Nation (ex place de l’obélisque) et le rond-point Rts. Une marche pour dire non à la violence scolaire.



Sous bonne surveillance policière, les milliers d’élèves qui ont pris part à cette marche pacifique, en compagnie de leurs encadreurs, ont entonné en chœur des slogans en faveur de l’apaisement : « Non à la violence envers les professeurs », « Pour la promotion de la discipline dans les écoles. »



De l’avis de l’inspectrice d’académie de Dakar, Khadijatou Diallo, il s’agit-là de la mise en œuvre d’un plan d’action destiné à rétablir un climat apaisé au sein des établissements scolaires où des scènes de vandalisme et ou de violence envers le corps professoral avaient été notés.



Pas moins de 5.000 élèves ont pris part à cette manifestation avec l’association de 16 lycées et 37 collèges (100 élèves désignés par établissement.)