Marché central de Kaolack : Les commerçants menacent de ne plus s'acquitter des taxes municipales et annoncent une marche le 06 juin prochain.

Le torchon brûle au marché central de Kaolack. Cet après-midi, les commerçants affiliés au collectif And Taxawu Marché central ont fait face à la presse pour crier leur ras-le-bol.



Ils disent être confrontés à de nombreuses difficultés notamment celles liées à l'encombrement au niveau dudit marché dû principalement à l'occupation de la voie publique par les autres vendeurs, les branchements anarchiques et la fermeture de la voie menant au commissariat central de Kaolack.



Après plusieurs démarches effectuées auprès du maire de Kaolack et ses commissions, du préfet départemental entre autres, le collectif And Taxawu Marché central a décidé de durcir la lutte en annonçant le boycott du paiement des taxes municipales, des abonnements, des patentes, entre autres.



Il a été aussi annoncé une marche le 06 juin prochain dans les grandes artères de Kaolack. Le collectif interpelle dans la foulée le président Macky Sall sur leurs dures conditions de travail face à "une municipalité qui ne respecte pas ses engagements", a conclu son président Lamine Ndao...