Marché central de Kaolack : Les commerçants du "Mbarou Banana" en brassards rouges, dénoncent l'insalubrité de leur lieu de travail et menacent...

Les commerçants du "Mbarou Banana" au marché central de Kaolack ont arboré des brassards rouges pour exprimer leur mécontentement face à l'insalubrité grandissante dans leur lieu de vente.



"Au marché central, les eaux usées s'écoulent de partout notamment à "Mbarou Banana". Et il y a une odeur nauséabonde qui s'y dégage. Les commerçants sont épuisés et sont exposés à des maladies", se désole Mamadou Kindy Diallo délégué de "Mbarou Banana".



Abondant dans le même sens, Rokhaya Camara renchérit : "Les clients sont obligés de porter des sachets pour faire leurs achats. Nos mamans et nos enfants tombent dans les eaux. Pas plus tard qu'avant hier, une dame est tombée ici avec son sachet de poisson. C'est vraiment triste et désolant, ce qui se passe ici. Les autorités voient tout ça sans rien faire".



Face à cette situation, les commerçants menacent de ne plus payer les taxes. "Nous n'excluons pas de ne plus payer les taxes parce que ce problème persiste alors que les autorités municipales le savent et n'essaient même pas de faire quelque chose", conclut Abdou Lahat.