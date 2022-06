Mandat de dépôt contre les leaders de l'opposition : Birahim Seck juge la décision « intolérable »

Après leur arrestation le jour de la marche interdite du 17 juin 2022, des leaders de l'opposition ont fait face aux juges à Dakar et Pikine-Guédiawaye, ce 20 juin 2022. Comme s'ils s'étaient passés le mot, tous les responsables politiques ont été placés sous mandat de dépôt.



Selon Birahim Seck, du Forum Civil, "l'option de pénalisation prise par l’État en ce qui concerne la participation à la marche, est une atteinte grave à la démocratie et une réelle entorse à la liberté", a t-il dit. Ainsi selon lui, "les mandats de dépôt contre Madame Mame Diarra FAM, Messieurs Déthié FALL et Ahmed AIDARA sont intolérables. Ces pratiques ne contribuent pas à la pacification de l'espace public", a estimé Birahim Seck.



Ce dernier pense également que "la démocratie sénégalaise doit évoluer qualitativement et non régresser. Le droit constitutionnel à la marche doit être respecté", a t-il conclu...