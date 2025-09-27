Mandat d’arrêt international : Madiambal Diagne contre-attaque , annonce son retour volontaire au Sénégal et de se présenter à la justice sénégalaise

Le journaliste et patron de presse Madiambal Diagne a finalement brisé le silence après l’annonce d’un mandat d’arrêt international émis à son encontre. Dans une déclaration ferme mais mesurée, le directeur du Groupe Avenir Communication a tenu à clarifier sa position et à réaffirmer sa volonté de se soumettre à la justice sénégalaise.



« Je prends note de l’annonce d’un mandat d’arrêt international émis contre moi. Je rappelle que c’est moi-même qui ai informé de ma présence en France et de mon prochain retour au Sénégal. J’affirme qu’avant l’exécution d’un tel mandat, je me présenterai à la Justice de mon pays », a-t-il déclaré, coupant court à toute spéculation sur une éventuelle fuite.



Cette réaction intervient dans un contexte judiciaire déjà tendu, marqué par une série d’enquêtes autour de dossiers politico-financiers sensibles. En se disant prêt à revenir volontairement au Sénégal avant même l’exécution du mandat, Madiambal Diagne cherche visiblement à montrer qu’il n’a rien à cacher et qu’il entend défendre son honneur devant la justice .



Pour l’heure, les détails précis des poursuites n’ont pas été entièrement dévoilés, mais l’annonce de ce mandat d’arrêt international a déjà provoqué un vif émoi dans les milieux médiatiques et politiques. La prochaine étape sera donc le retour effectif du journaliste au pays, un événement qui pourrait faire basculer une affaire déjà explosive sur la scène nationale.

