Mamadou Thior, CORED: « C’est bien de créer un média, mais pas pour en faire un moyen de pression… »

Le président du tribunal des pair a bon espoir que ces assises des médias vont enfin participer à l’assainissement du secteur. Le conseil pour l’observation des règles d’éthique et de déontologie dans les médias (CORED) par la voix de son président, Mamadou Thior a invité , lors du lancement ce matin des assises des médias qui s’est tenue ce matin en présence des acteurs de la presse, de la société civile, à travailler pour redonner un second souffle à un secteur entre mille feux.







Dans un contexte où une floraison d’organes de presse se fait remarquer, le président du Cored rappelle l’impérieuse nécessité d’assainir ce secteur. Pour cela, même s'il faut bien démocratiser le secteur, Mr Thior dénonce cette tendance de certains médias à faire de leur organes un moyen de pression en lieu et place d’une diffusion équilibrée, objective et responsable.







Au cours de ces assises, le tribunal des pairs espère que toutes les questions qui gangrènent la presse vont être débattues pour qu’enfin, le résultat attendu soit au rendez-vous.