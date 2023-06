Mali : un groupe affilié à Al-Qaïda revendique une attaque mortelle contre l'ONU

Un groupe jihadiste affilié à Al-Qaïda a revendiqué une attaque récente d'un convoi de la mission de l'ONU au Mali (Minusma) dans laquelle deux Casques bleus ont été tués près de Tombouctou (nord).



Le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM, ou JNIM selon l’acronyme arabe) a tendu une embuscade à un convoi de l'ONU vendredi à l'ouest de la ville de Ber, a rapporté la plate-forme de propagande Al-Zallaqa selon le site internet de SITE, une ONG américaine spécialisée dans le suivi des groupes radicaux.



Al-Zallaqa fait état d'informations selon lesquelles l'attaque a fait des morts et des blessés parmi les Casques bleus, sans en préciser le nombre.



Le convoi a d'abord heurté une mine avant d'essuyer des tirs, avait indiqué la Minusma. Deux Casques bleus burkinabè ont été tués et sept gravement blessés, selon l'ONU.



Le Mali est en proie depuis 2012 à une crise sécuritaire profonde partie du nord et qui s'est propagée au centre du pays et au Burkina Faso et au Niger voisins. Il est livré aux exactions des groupes armés affiliés à Al-Qaïda et à l'organisation Etat islamique, mais aussi aux violences des groupes proclamés d'autodéfense, des bandits et même des forces régulières.



La Minusma, avec environ 12.000 soldats déployés, est une cible privilégiée des jihadistes qui visent la présence étrangère et les symboles de l'Etat.