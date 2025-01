Mali: Une grande figure terroriste arrêtée par l’armée

Dans un communiqué, l'Etat-Major Général des Armées du Mali confirme l'arrestation de Mahamad Ould ERKEHILE alias ABOU RAKIA et récemment ABOU HACH, un chef de premier plan de l'Etat Islamique au Grand Sahara (EIGS), une organisation militaire et terroriste.



L’armée ajoute que la neutralisation de plusieurs de ses combattants et la récupération de divers matériels militaires y compris d'innombrables matériels de fabrication d'Engins Explosifs Improvisés (EEl) ont été enregistrés ce vendredi.



L'opération ont été menées par les unités engagées dans le secteur d'AMASARAKAD à 120 km de BOUREM, région de GAO.



Selon Les FAMa, « les premières enquêtes confirment qu'il a activement collaboré avec Abou HOUZEIFA et Ossama MADALO, deux chefs terroristes déjà neutralisés. Aussi, ses liens avec Abdoul Walid ALSAHAROUI, Abdel Hakim ALSARAHAOUI et Rhissa ALSARAHOUI sont confirmés ».