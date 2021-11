Malem Hodar : La doléance du maire de la commune confortée par la plaidoirie des femmes qui réclament des financements au ministre de la Femme.

À l'occasion de la tournée économique du ministre de la Femme, de l'Enfant et de la Protection de l'Enfance dans la région de Kaffrine, le maire du Ndoucoumane a présenté les doléances de sa commune que doivent prendre en charge le ministère de la Femme.



Dans son mot de bienvenue, Abdou Ndao, maire de Malem Hodar, indique : "le département de Malem Hodar a beaucoup souffert du déficit d'équipement et de financement. Les travaux de la Case des Tout-petits sont à l'arrêt depuis 2016. C'est un cri de cœur qu'on lance auprès de vous..."



Une doléance renforcée par la plaidoirie de Ramatoulaye Ndao, membre du Conseil consultatif représentant les femmes du département de Malem Honar. "Un centre de formation dans notre département est une préoccupation des Femmes, l'inaccessibilité à la terre aux femmes constitue aussi un frein au développement des activités agricoles. Nous rencontrons des difficultés pour l'accès au financement avec des procédures très complexes et lourdes. Nous exigeons la parité dans les collectivités territoriales, surtout dans les organes exécutifs. Nous réclamons l'application complète de cette loi dans ces instances" conclura la dame...