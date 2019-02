Malamine Diédhiou, Président de l'Inter amicale de l'Uasz : "Si ce matériel est adapté à nos amphis ... "

"Ils sont dans la dynamique de bien faire pour mettre les étudiants dans des conditions d'études et de vie acceptables", tels sont les propos de Malamine Diédhiou, le président de l’inter amicale des étudiants de l'Université Assane Seck de Ziguinchor. Il a fait cette déclaration ce samedi à l'Université, lors de la réception du deuxième conteneur contenant du matériel pédagogique en présence du Recteur et du directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement Supérieur. Mais selon lui, cette réception ne signifie pas la suspension du mot d'ordre de grève. Les étudiants attendent la confirmation du technicien qui doit venir de Dakar pour installer ce matériel et l'essayer. Ils attendent donc la confirmation du technicien pour l'utilisation de ce matériel avant de lever le mot d'ordre, sinon la grève continue...