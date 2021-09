Mahmoud Bah sur le Compact d’énergie : « Le secteur privé devrait jouer un rôle clé si nous espérons pérenniser nos acquis »

Le Directeur général de Millenium challenge corporation (Mcc) a pris part ce jeudi à la cérémonie d’entrée en vigueur du second compact Mca Sénégal. Mahmoud Bah s’est livré à une véritable opération de séduction du secteur privé national. « Le secteur privé devrait jouer un rôle clé si nous espérons pérenniser nos acquis et les voir s’étendre de manière soutenable », a-t-il dit devant le Chef de l’État qui a présidé la rencontre. Il a en outre précisé qu’il s’agit de l’amélioration des conditions de vie de nos frères et sœurs sénégalais.