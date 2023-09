Magal de Touba : immersion à « Daaray Kamil », un lieu incontournable pour les pèlerins

En cette période, des milliers de musulmans du Sénégal, notamment les Mouride venus de partout, se rendent dans la ville sainte pour assister au grand Magal qui aura lieu le 4 septembre prochain. Ainsi, avant l’heure, les pèlerins se ruent dans des lieux stratégiques de la cité religieuse pour faire leur « Ziarra ». Et l’un des endroits les plus prisés par les fidèles Mouride, est le « Daaray Kamil » ou se trouve notamment plusieurs écrits et enseignement du guide religieux Cheikh Ahmadou Bamba Khadim R assoul.



Ainsi, dans le cadre de nos activités pour le Magal, nous avons fait une immersion dans ce lieu captivant où bon nombre de fidèles Mouride ne ratent pas l’occasion de s’y rendre...