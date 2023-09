Magal de Touba : Charretiers et jakartamen profitent de la forte affluence pour faire de bonnes affaires !

48 heures avant le Magal de Touba 2023, les pèlerins ne cessent de prendre d’assaut la ville sainte de Cheikh Ahmadou Bamba.



Vu la densité actuellement observée dans la ville de Touba avec l’affluence de millions de pèlerins, charretiers et jakartamen se frottent les mains. En effet, ces moyens de transport de fortune arrivent massivement dans les quartiers et autres lieux de convergence des disciples, pour convoyer les pèlerins.



Selon eux, leur chiffre d’affaires est en train de gonfler comme à chaque mois du Magal. Cependant, ce sont les charretiers qui sont le plus prisés à cause de leur mobilité et de la compétitivité des prix proposés.



Samba, un des jeunes habitants de la ville peut en témoigner : « J’étais sorti pour acheter à boire à nos invités, avec mes bagages très lourds, je vais prendre les charrettes, cela me permet de voyager plus à l’aise et c’est moins coûteux », assure-t-il avant de monter sur une charrette.



Même si les charretiers s’en sortent le plus, les jakartaman ne se plaignent pas non plus. À bord de leurs motos, ils ne manquent pas de clients en ce 18 Safar…