Magal de Darou Salam Kamadou / Une batterie d'inquiétudes sur la table de l'exécutif local.

Pour les besoins de la célébration de la 36 ème édition du magal de Darou Salam Keur Madiop Sérère, un comité départemental de développement a été déroulé sous la houlette du préfet et de ses collaborateurs en compagnie de plusieurs chefs de service. Une occasion privilégiée pour le comité d'organisation de mettre sur la table de l'exécutif local une batterie d'inquiétudes liées au difficile accès, au déficit criard d'infrastructures sanitaires, à l'absence d'un réseau électrique performant et à la mauvaise qualité de l'eau. Dans son intervention, le préfet s'engagera à mobiliser ses services pour une bonne organisation de l'événement.



L'édition 2020 est prévue le 11 janvier. Serigne Ismaïla Diouf Nurullah fête sa rencontre avec Serigne Abdou Lahad Mbacké Khadim Rassoul. Une rencontre qui avait eu lieu en 1984. À l'époque, le chef religieux était Khalife Général des Mourides



Keur Madiop Sérère se situe dans la commune de Touba-Mboul. Le magal draine des foules tous les ans. Le guide religieux s'active dans l'enseignement du Coran et dans l'agriculture.