Magal Touba 2023 : Le dg de l'AIBD Abdoulaye Dièye chez Serigne Khadim Mbacké Awa Bâ qui lui réitère son soutien

À quelques jours de la célébration du départ en exil de Serigne Touba, le Dg de l'AIBD, Abdoulaye Dièye était dans la cité religieuse pour rencontrer le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Après cela, il s'est rendu au domicile de Sokhna Bali Mountakha Mbacké puis chez le porte-parole du Khalife et enfin chez Serigne Khadim Awa Bâ pour faire son ziar et surtout solliciter des prières. Le sieur Dièye est revenu sur sa relation avec Serigne Khadim Awa Bâ depuis qu'ils se sont connus et son soutien dans toutes ses entreprises.



Serigne Khadim Mbacké Awa Bâ a quant à lui magnifié l'engagement du Dg de l'AIBD auprès du Président Macky Sall et toute la confiance qu'il lui voue.