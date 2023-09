Magal 2023: SENUM SA se déploie à Touba

Comme de coutume à chaque veille de Magal, le Directeur général de Sénégal numérique s’est rendu à Touba. L’occasion pour Cheikh Bakhoum d’échanger avec le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké et le Porte-Parole de la famille, Serigne Bass Abdou Khadr Mbacké sur les chantiers de la ville et les réalisations de SENUM S.A.







Le directeur général de Sénégal numérique a profité de l’occasion pour échanger avec le khalife sur un point qui lui tient à cœur, c’est-à-dire l’université de Touba. «Le Président Macky Sall a engagé Sénégal numérique à travailler en étroite collaboration avec ceux-là qui sont en charge du chantier pour permettre à cette université d’avoir de la connectivité grâce à la fibre optique de l’Etat », a indiqué Cheikh Bakhoum devant le patriarche de Darou Miname. Il est aussi prévu de mettre à leur disposition les ressources gérées par SENUM S.A, « notamment les datacenter qui peuvent permettre à cette université de pouvoir fonctionner de manière moderne et de manière convenable » estime Cheikh Bakhoum.







Ce travail est également fait avec l’hôpital de Touba: « Nous avons débuté notre visite dans leurs locaux pour également leur apporter cette aide et leur permettre de fonctionner avec toutes les commodités qu’il faut en matière de technologies et de connectivité », a ajouté le directeur Cheikh Bakhoum qui rappelle que Sénégal numérique est en train de travailler pour que la ville de Touba ne puisse manquer de rien sur ces questions liées à la connectivité, aux Télécoms et à la digitalisation de manière générale.







Le Directeur général a fait le point aux autorités qui les ont reçus comme chaque année pour leur permettre d’échanger sur toutes ces questions avant d’effectuer la dernière étape de ce séjour qui a été la visite chez Serigne Mourtada Ibn Serigne Modou Bousso Dieng, à Touba Khaïra. Le guide religieux, très satisfait, a prié pour la délégation de Sénégal numérique et pour un Sénégal de paix.







Rappelons que Sénégal numérique joue un rôle important à Touba, en matière de sécurisation, en assistant les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) sur la connectivité et le déploiement de caméras mais également sur d’autres questions liées au Magal. SENUM S.A accompagne également les organisateurs à déployer des points wifi dans la ville pour une connexion gratuite pour les pélerins durant la période du Magal.