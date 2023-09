Magal 2023 - Des Imams et chefs religieux, hôtes de Serigne Modou Bousso Dieng, plébiscitent Abdoulaye Sylla

La vague de soutiens à l’endroit de Abdoulaye Sylla se poursuit de plus belle et le magal n’a pas été pour tempérer les ardeurs. En cette occasion offerte par le Grand magal de Touba, des Imams et chefs religieux hôtes du chef religieux et leader d’opinion Serigne Modou Bousso Dieng, ont tenu à marteler leur engagement à l’endroit du patron de Ecotra, l’incitant à briguer les suffrages des Sénégalais en 2024.

Serigne Modou Bousso Dieng sera traité de « citoyen modèle » au vu du combat qu’il mène pour le succès du C50% de Préférence Nationale.