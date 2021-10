« Macky Sall est en train de saboter l’école sénégalaise. Mamadou Talla n’a pas l’étoffe pour être ministre. Moustapha Diagne n’a pas le niveau » (Dame Mbodj, CUSEMS)

Lors du point de presse du collectif des enseignants diplômés consacré à la plaidoirie pour la mise en position de stage, le secrétaire général du CUSEMS authentique national, Dame Mbodj, a fustigé une mauvaise gestion au niveau de la direction et du ministère de tutelle. Selon lui, c’est le ministre Mamadou Talla en question qui « n’a pas l’étoffe pour diriger le ministère ».



« Macky Sall est en train de saboter l’école Sénégalaise », poursuivra-t-il, soutenant que depuis l’arrivée au pouvoir du président Sall, les choses se sont dégradées et que Moustapha Diagne, le directeur de la formation n’a pas non plus le niveau requis pour être à la tête de cette direction...