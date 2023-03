Macky Sall en artisan du désenclavement à Goudomp: « Le temps de l’action pour la région de Sédhiou continue… »

C’est globalement trois activités que le Président Macky Sall est venu lancer ce jeudi à Goudomp, cette partie du Sénégal située sur la rive gauche du fleuve Casamance. Après les étapes de Marsassoum, l’hôpital de Sédhiou, le chef de l’Etat s’est dirigé aujourd’hui à Goudomp pour se joindre aux populations afin de trouver des solutions idoines. Celles-ci concernent particulièrement, le désenclavement. D’où la pertinence du lancement de la première phase à Goudomp des travaux du Promoville, d’infrastructures pour la jeunesse et de l’emploi. En effet, avec un investissement de 400 milliards de francs CFA, Sédhiou, Goudomp et Bounkiling peuvent se frotter les mains.



Après l’inauguration du pont de Marsassoum mardi dernier et la programmation du lancement prochain des travaux du Pont de Témento-Bambali dénommé « Pont Balla Moussa DAFFE », le chef de l’Etat poursuit son action pour la région de Sédhiou et particulièrement Goudomp.



« Le temps de l’action continue pour la région de Sédhiou. Les travaux de la première phase de la Boucle du Boudié, sur l’axe Sédhiou-Kamoya-Marsassoum, y compris les pistes de désenclavement et les voiries à l’intérieur des villes de Sédhiou, Marsassoum et des autres cités, sont totalement achevés. Nous sommes venus lancer d’autres chantiers emblématiques, sur la rive gauche du Pakao » indique le président de la République.



En effet, il s’agit des axes Sandiniéri Karantaba-Diéring-Maka- Moyafara-Colibantang- Kroukourounto-Saré Thiéval-Bantandiang-Saré Halal-Saré Yoba ; soit un total de 46 KM ; et de la liaison Colibantang-Saré Téning, sur 9,5 KM. Mais également la 2e phase de la Boucle du Boudié qui se poursuit entre Sédhiou, Bambali, Djiredji, Djibabouya et Marsassoum sur 81 KM.



Ces infrastructures stratégiques s’inscrivent dans le cadre du Programme Spécial de Désenclavement (PSD). Un programme quinquennal parti pour réaliser 2580 km de routes en milieu rural et urbain avec un financement de 453 milliards de francs CFA dans le cadre de l’axe 1 du plan Sénégal émergent.